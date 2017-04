Roger Matoewi opnieuw schaakkampioen.





Op de gedeelde tweede plaats eindigden Dewperkash Gajadin, Suradj Hanoeman en Romario Sanches met tien punten. Na het toepassen van de tie-breaks werd Gajadin tweede, Hanoeman derde en moest Sanches genoegen nemen met de vierde plek. Jeugdkampioen Pierre Chang sluit de top 5 af met 7.5 punten, meldt de Surinaamse Schaakbond.Tijdens dit toernooi maakten Franklin Mungroo en John Ramdat Tewarie hun rentree en Alessandro Bronne zijn debuut. De jeugdige schakers hebben wederom een signaal gegeven dat zij in opkomst zijn. Zo moest semi-kampioen Gajadin maar liefst vier keer de punten delen met de jeugdschakers Bronne, Imaan Kalidjo, Cedric Prade en Pratul Panchoe.Simultaan met het nationale schaakkampioenschap is ook het damesschaakkampioenschap van start gegaan. Dit toernooi draait momenteel nog in volle gang en zal dit weekend afgerond worden, meldt de Surinaamse schaakbond.