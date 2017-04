President Desi Bouterse in gesprek met 'wakamans' tijdens een rondleiding zaterdag. (Foto's: Kabinet van de President)





De president heeft aangegeven dat diverse mensen een bestaan hebben gevonden in de landbouw en pluimveesector. Zij zijn bijzonder succesvol en verdienen goed met de productie. De mensen zijn bereid om anderen op te leiden. Er is equipement aanwezig om het terrein bouwklaar te maken. Ook zullen er enkele huizen opgezet worden waar de mensen kunnen verblijven. De 'wakamans' toonden zich enthousiast over wat ze gezien hebben. Tot slot werd te Brokobaka, de missie geëvalueerd en zijn er verdere afspraken gemaakt om in contact te blijven over het vervolgtraject.President Bouterse heeft in zijn hoedanigheid van voorzitter van de NDP de structuren van zijn partij vrijdag in partijcentrum Ocer geïnformeerd over de actuele situatie. Hij deelde mee bereid te zijn te praten met de 'wakamans'. De volgende dag heeft hij met een groep onder leiding van Pique ontvangen in het Perscentrum. Zondag hebben de mensen een rondleiding gekregen op diverse projecten in Brokopondo.Bouterse stond in Ocer ook stil bij de protestacties die geleid worden door delen van Ravaksur en van de oppositie. Hij riep de aanwezigen op om vooral in deze periode de gelederen te sluiten en gaf aan teleurgesteld te zijn in degene die een vrij prominente positie innemen en die helaas geen of nauwelijks contact onderhouden met de achterban. Deze toppers die namens de partij een bepaalde functie bekleden, zouden nog meer moeten inkomen om de minder draagkrachtigen, waar nodig te ondersteunen.Bouterse heeft de structuren verder voorgehouden dat de NDP 'onder attack' is en dat er alles aan wordt gedaan, om het regeren onmogelijk te maken. De oppositie is onafgebroken destabiliserend bezig een campagne te voeren met als onderdeel het verspreiden van laster en leugenachtige berichten via social media. Als voorbeeld las de president een app bericht voor, waarbij wordt aangegeven dat de NDP bezig is geheime gesprekken te voeren met de ABOP voor samenwerking in regeringsverband.