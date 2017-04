De staatsolieraffinaderij van Trinidad en Tobago, Petrotrin.





Vicepresident Astor Harris van Petrotrin heeft vorige week gezegd dat het bedrijf in staat is de lichte olie uit Guyana te verwerken, omdat het bedrijf al “verschillende variaties van ruwe olie koopt en verwerkt tot producten die we nodig hebben.” De enige olieraffinaderij op Trinidad en Tobago kan tot 168.000 vaten per dag verwerken. Op dit moment verwerkt het bedrijf dat staat in Pointe-a-Pierre ongeveer 150.000 vaten per dag."Er is ruimte voor de Guyanese olie. We zullen alleen verminderen en bijwerken hoeveel we nemen van de internationale markt ", antwoordt Harris op de vraag of Petrotrin de capaciteit heeft om de Guyanese olie te accommoderen. Op dit moment wordt tussen de 42.000-53.000 vaten per dag van de geraffineerde olie geproduceerd in Trinidad en Tobago; de rest wordt geïmporteerd. Guyana zou in een decennium tot 400.000 vaten per dag kunnen produceren.Harris zegt dat ofschoon er ruimte is om de raffinaderij te configureren om lichte ruwe olie te verwerken, hij verwacht dat de Guyanese olie eerst in de Verenigde Staten zal worden verwerkt, omdat Petrotrin de benodigde gelden niet heeft om zijn faciliteiten te verbeteren. Hij bevestigt dat Trinidad en Tobago een "groot belang" heeft om het buurland te helpen zijn olie-industrie verder te ontwikkelen en dat er "een levensvatbare markt voor de Guyanese olie" is bij het bedrijf.De Trinidadiaanse premier Keith Rowley is in maart naar de VS gereisd om de top bij ExxonMobil zover te krijgen om de gewonnen olie te raffineren in Trinidad en Tobago. ExxonMobil exploreert in het Stabroek Block buiten de kust van Guyana waar olie is gevonden. Het bedrijf heeft vorige week nog aangekondigd dat hij een derde oliereserve in hetzelfde operatiegebied heeft ontdekt. De Snoek ontdekking volgt op succesvolle exploratieboringen in de nabijgelegen Liza en Payara velden. Liza, de eerste ontdekking in het blok, heeft een geschatte reserve tot 1,4 miljard vaten olie. ExxonMobil wil in 2020 beginnen met de productie van dit olieveld.In de twee andere aangrenzende blokken, die worden geëxploreerd door Tullow en Repsol, zullen tegen het einde van het tweede kwartaal de 3D seismische onderzoeken zijn afgerond. Uit de onderzoeken moet blijken of het rendabel in om boringen te doen.Guyana bekijkt ook de mogelijkheid om een eigen raffinaderij te bouwen. Suriname is uitgesloten als technische hub voor de Guyanese olie, aangezien Staatsolie is gebouwd om zware olie te verwerken. Logistiek zou het ook een uitdaging zijn, omdat grote olieschepen de raffinaderij te Tout Lui Fout niet kunnen bereiken door de ondiepe kust.