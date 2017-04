Protesterenden, onder leiding van vakbondsleider Wilgo Valies, bezetten de afdeling Heerenstraat van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. (Foto: Raoul Lith)





"Zijn gedrag is zeker een gepensioneerde leraar niet waardig en in mijn ogen is op dit moment de heer Valies duidelijk bezig met een politieke strijd. De heer Valies is bewust bezig het onderwijs te destabiliseren en de verwensingen van hem naar mij toe zullen mij niet deren. In de veertigjarige carrière van de heer Valies heeft hij niets fundamenteels neergezet voor het onderwijs. Erg dat zo een leider is blijven steken in zijn ontwikkeling", zegt de minister. "Al staakt de heer Valies de hele dag, hoeft hij geen lessen in te halen. Hij heeft ook geen kinderen meer op school dus hij zal zich ook niet druk maken met de toekomst van jongeren."De minister zegt dat hij leerkrachten met respect behandelt. "Maar is het gedrag van de heer Valies wel respectvol naar leidinggevenden van het ministerie cq het land. Hoe wil Valies respect leren aan anderen als hij zelf respectloos is. De heer Valies gaat niet het beleid bepalen voor de minister en zijn staf. Leraren zullen altijd met respect behandeld worden door de departementsleiding. Maar de heer Valies moet weten dat hij in zijn hele carrière geen wapenfeiten heeft en denkt hierdoor indruk te maken in de samenleving. Mijn hele carrière heeft de heer Valies mij tegengewerkt dus zijn uitlatingen over 'opstappen' deren mij echt niet. Ik zal niet wakker liggen van uitspraken van zo een charlatan".Valies is geplaatst in een commissie 'Wet Professionalisering' om zo een bijdrage te leveren aan de professionalisering van onderwijsgevenden. "Hij bezigt eeuwig dat het ministerie niets doet. Tot nu toe heeft hij maar één keer geparticipeerd en heeft vervolguitnodigingen altijd afgezegd. Het is meer dan duidelijk dat de heer Valies alleen maar opkomt voor geld voor onderwijsgevenden. De andere zaken zoals klasse grootte terugbrengen zodat competentiegericht onderwijs geïntroduceerd kan worden, instellen van een nieuwe organisatiestructuur op scholen, loopbaanplanning voor onderwijsgevenden en ambtenaren, nieuwe onderwijsfuncties instellen hebben geen aandacht van deze vakbondsleider," stelt Peneux.De minister vindt dat Valies de basja-cultuur in zich heeft. Niemand mag uitschieten boven hem. Hij zoekt elke keer een manier om het ministerie de schuld te geven van een falend beleid, terwijl hij bewust niet wil werken aan veranderingen binnen het onderwijs, voert Peneux aan. De minister zegt zich niet te laten intimideren door een respectloze vakbondsleider. "Hoe wil de heer Valies dat scholieren respect hebben voor leerkrachten en andere leidinggevenden als hij toelaat dat jongeren zich misdragen. De verhouding leerkracht leerling raakt helemaal verstoord door dit onbehoorlijke gedrag van vakbondsleider Valies. Het is deze zelfde Valies die zich stoort aan het gedrag van jongeren maar nu zelf agressief en onbehoorlijk gedrag stimuleert. Hoe verder met de opvoeding van jongeren en respect voor ouderen," vraagt de minister zich af.