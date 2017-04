Het toestel zou vanavond weer terugkeren naar Nederland. Ook deze vlucht wordt geannuleerd. Passagiers die geboekt staan voor KL 714 zullen vanavond ook niet kunnen vertrekken.Starnieuws verneemt van een passagiers die op punt van vertrek stond naar Suriname dat er een probleem was met de machine. De passagiers waren reeds ingecheckt en zaten in de vertrekhal. Op gegeven moment werd omgeroepen dat het toestel met 24 uur is vertraagd.