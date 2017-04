President Nicolas Maduro en zijn Cubaanse ambtgenoot Raul Castro op de Alba-top in Havana, Cuba. (Foto's: Reuters)





De solidariteitsbetuiging komt op het moment dat Maduro intensieve internationale kritiek krijgt. Hij wordt ook geconfronteerd met de eerste golf van aanhoudende demonstraties tegen de regering in drie jaar. De protesten worden gevoed door een economische crisis en erosie van de democratie."Wij verwerpen de agressie en onderling afgestemde manipulatie tegen onze bondgenoot," staat in de verklaring dat het linkse ALBA-blok van elf Caribische en Latijns-Amerikaanse landen heeft gepubliceerd. Het blok is dertien jaar geleden opgericht door het communistische Cuba en zijn grootste bondgenoot Venezuela als tegenhanger van de Amerikaanse invloed in Latijns-Amerika.ALBA heeft benadrukt dat de in Washington gevestigde Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), pogingen onderneemt om de Venezolaanse soevereiniteit te ondermijnen. De OAS heeft Maduro herhaaldelijk zwaar bekritiseerd. Gezien de politieke en institutionele crisis in het land, heeft OAS-leider, Luis Almagro, opgeroepen tot verkiezingen om de volledige democratie in Venezuela te herstellen.Eind maart had het Venezolaans Hooggerechtshof besloten de functies van het Congres over te nemen, maar nationale en internationale kritiek dwong het hof zijn besluit in te trekken. De oppositie heeft de meerderheid in het Congres. Vrijdag heeft Maduro oppositieleider Henrique Capriles voor vijftien jaar verbannen uit de politiek."Wij veroordelen de interventionistische, pro-imperialistische en het illegaal gedrag van de OAS-secretaris-generaal," leest de verklaring. Om de onafhankelijkheid van Venezuela te behouden, is "het behoud van de onafhankelijkheid, eenheid, en de ontwikkeling van de regio" noodzakelijk, zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodriguez. "Dit is de tijd van eenheid, vrede en hoop."In de afgelopen jaren is er een verschuiving gekomen in Latijns-Amerika, van links populisme naar meer gematigd beleid. Het ALBA-blok heeft door de verschuiving regionale zwaargewicht bondgenoten, zoals Argentinië en Brazilië, verloren.In de laatste weken is Venezuela onder zware druk gekomen, niet alleen van de OAS, maar ook van Amerikaanse en Europese landen die het optreden tegen de oppositie hebben veroordeeld. In een anderhalf uur durende toespraak heeft Maduro gezegd dat hij openstaat voor dialoog, maar dat de oppositie dat niet was. "De enige manier om vrede te bereiken is door woorden, door dialoog," betoogde hij. "Maar de realiteit is dat de opdracht voor ‘geen dialoog in Venezuela’ komt van Washington, om ons land te laten exploderen en de weg vrij te maken voor een buitenlandse interventie."Oppositieleiders hebben de regering bekritiseerd voor willekeurig gebruik van macht bij het opbreken van de demonstraties maandag. Er is zelfs traangas afgevuurd in een kliniek in Caracas. De aanhoudende protesten tegen de regering van Maduro zwellen elke dag aan en vinden er dagelijks botsingen plaats tussen demonstranten en de oproerpolitie. Er worden traangas, rubberen kogels en waterkanonnen ingezet om de massa uit een te drijven.