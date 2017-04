Actievoerenden op het terrein van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur aan de Heerenstraat. (Foto: Raoul Lith)





"Op het moment als de minister aan één leerkracht komt, dan is het oorlog", stelde Valies. De minister heeft de onderwijsgevenden uitgedaagd, daarom zijn de actievoerenden naar de afdeling aan de Heerenstraat gegaan. De vakbondsleider zei dat de leerkrachten niet zullen wegrennen, maar hem tegemoet komen.Valies maakte duidelijk kenbaar dat hij nog niet klaar is met de minister. Hij kan nog meer verwachten. Peneux kan zijn borst natmaken, zei Valies. De minister werd ook uitgemaakt voor 'lummel' door jongeren in het publiek. "Hij weet niet hoe hij leerkrachten moet behandelen," stelde Valies. Ook scholieren in schooluniform deden maandag mee met de protestacties. Tijdens de 'Stille Week' wordt er rekening gehouden met de christenen. De acties worden de volgende week voortgezet.