Namens de CLO hebben voorzitter Ronald Hooghart en bestuurslid Michael Miskin de besprekingen gevoerd. Miskin om een reactie gevraagd, zegt dat het gesprek in een prettige sfeer is verlopen. De ambtenarenvakcentrale heeft het wensenpakket toegelicht. In 2012 was de laatste loonsverhoging gegeven. Toen was de US dollar SRD 3,35. De CLO had in het oorspronkelijke wensenpakket opgenomen dat teruggegaan moet worden naar dat niveau om de koopkracht te kunnen behouden. In 2012 verdiende een schoonmaakster SRD 1005. Dit komt neer op US$ 300. Dezelfde werkster komt met de stijging van de koers op een bedrag van US$ 130.De situatie is intussen veranderd. De regering is met de onderwijsbonden een loonsverhoging van honderd procent en meer overeengekomen. Dit zal doorwerken naar alle sectoren. Miskin legt uit dat er een scheve verhouding zal ontstaan als de aanpassingen niet doorgevoerd worden. Topambtenaren met een hogere opleiding zullen dan de helft verdienen van een salaris van leerkrachten met een vergelijkbare opleiding.De CLO-top heeft de minister gevraagd om uiterlijk 26 april kenbaar te maken wat de ambtenaren aan salarisverhoging zullen krijgen. Dan bestaat de vakcentrale 46 jaar. Dat zou volgens Miskin een mooi cadeau zijn voor de ambtenaren. Hoefdraad heeft aangegeven het wensenpakket te zullen bestuderen. Het CLO-bestuur kijkt uit naar het vervolggesprek.