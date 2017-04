Raymond Sapoen, voorzitter van de HVB, spreekt de aanwezigen toe in Tamanredjo.





De politicus voerde aan dat de mijnbouwopbrengsten zoals aardolie en goud tussen 2012 en 2015 met ruim 80% zijn teruggevallen. Dat is een van de hoofdoorzaken van de crisis, stelde hij. Het is volgens hem de politiek die in de afgelopen veertig jaar op bepaalde fronten heeft gefaald. Het heeft daarom volgens hem geen zin de schuld te schuiven in de schoenen van Bouterse, Venetiaan of Nederland. “Bepaalde zaken zoals water en elektriciteit zijn opeenvolgende regiems blijven subsidiëren. Dit heeft een vertekend beeld van de staatshuishouding gegeven. Het is deze regering die orde op zaken probeert te brengen, wat vooral de sociaal zwakkeren treft. Hoewel het overduidelijk is dat de straatacties eigenlijk politieke protestdemonstraties zijn, wordt de regering opgeroepen beter en meer met de bevolking te communiceren en te werken aan een efficiënt crisisforum met vertegenwoordigers van de civil society, het bedrijfsleven en de vakbeweging. Hierdoor kunnen alle noodzakelijke maatregelen meer draagvlak krijgen en steunen op meer begrip bij de bevolking," meent Sapoen.Diverse sprekers benadrukten hoe belangrijk het is om jongeren te betrekken bij de ontwikkelingen in het land. Tijdens de bijeenkomst is de jongerenraad van Commewijne geïnstalleerd. De HVB Jongerenraad Commewijne, bestaande uit 28 leden afkomstig uit alle zes ressorten van het district Commewijne, word getraind.Vergil Rebin, voorzitter van de HVB Jongerenraad, riep de jeugdigen op om niet te slabakken. Gewezen werd op de doorstromingsmogelijkheden die de partij biedt aan de jongeren.Minister Mike Noersalim had het voornamelijk over de toenemende criminaliteit onder de jongeren, zelfs die nog schoolgaand zijn. De meeste jongeren willen voordat de wettelijke termijn om in het bezit te zijn van een rijbewijs voorbij is, reeds achter het stuur zitten of eerder de rijexamens doen. Ook wanneer de ene politieke partij hen niet snel genoeg beloont voor hetgeen zij misschien voor land en volk hebben gedaan, maken zij plotseling de overstap naar de opponent. Alleen maar ongeduld. Als de jeugd zich focust op geloof, gehoorzaamheid en geduld (3 G) zullen zij op de juiste tijd, plaats en met het netwerk dat zij opgebouwd hebben, verbonden zijn met het volk en hen ten dienste kunnen staan”, zei Noersalim.