Het is de bedoeling dat er alternatieve inkomstenbronnen worden ontwikkeld voor de lokale bewoners. Het model voor duurzaam beheer is ontwikkeld met medewerking van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) en zal indien succesvol, ook in andere gemeenschappen worden geïntroduceerd, zegt CIS.De belangrijkste reden voor de toegenomen aandacht van natuurbehoud in het Matawai gebied is de recent aangelegde weg, die leidt naar het Matawai dorp Pusugrunu in Centraal Suriname. Een paar maanden eerder heeft de Matawai gemeenschap van de Surinaamse regering de ontwikkelingsrechten gekregen voor meer dan 90.000 hectare bos langs de bovenstroom van de Saramaccarivier. Het doel van het ministerie van RO hiervoor is om meer inkomstenbronnen mogelijk te maken voor de lokale tribale gemeenschappen, zodat de financiële afhankelijkheid van de overheid enigszins kan afnemen.In het gemeenschapsbos kan de Matawai gemeenschap nu wettig kaprechten uitoefenen en andersoortige initiatieven ontplooien voor “economische doeleinden”. CIS vindt het belangrijk dat duurzaamheidsbeginselen/principes in acht genomen worden. Niet-duurzame houtkap kan leiden tot degradatie van de kwetsbare en ongerepte ecosystemen van de Matawai gemeenschap. Ook kan de druk op het naburige Centraal Suriname Natuurreservaat (CSNR), dat de status van UNESCO Werelderfgoed geniet, verhoogd worden, zegt CIS.Samen met de leiders van de Matawai gemeenschap en de lokale overheid, heeft CIS een model ontwikkeld voor duurzaam beheer van het ongerepte regenwoud, dat ook een hoog niveau van biodiversiteit bezit. Dit meervoudige gebruiksmodel voor het gemeenschapsbos houdt in dat ongeveer een derde van het gebied wordt behouden. Om de integriteit van het CSNR te garanderen, zal tevens een bufferzone voor het naburige CSNR worden ingesteld en gecontroleerd door de plaatselijke gemeenschap. Dit creëert in feite het Matawai Gemeenschap landschapsbeheer (MGLB). Verder zal CIS de economische ontwikkeling van de Matawai gemeenschap stimuleren door het creëren van duurzame banen, zodat ze op termijn zelf hun gebied kunnen controleren en beschermen.CIS zal in voorkomende gevallen ook dienen als technisch adviseur voor de Matawai gemeenschap op het gebied van duurzaam landschapsbeheer. De organisatie is in samenwerking met de gemeenschap begonnen met het verkennen van de mogelijkheden voor implementatie van de eerste community-based REDD + pilot in Suriname.