Kanhai voerde aan dat artikel 160 van de Grondwet duidelijk is hierover. Deze wet stelt criteria vast voor de gebiedsindelingen in districten en ressorten. Zo worden ook de grenzen van de districten vastgesteld in het discreet ‘Districtenindeling’ op basis van artikel 2 van het Wetboek voor Strafvordering. Deze wet handelt over de bevoegdheid van rechters. Volgens Kanhai heeft de diefstal zich voltrokken te Argos aan de Vensurlaan. Dit gebied valt onder het district Paramaribo en dus in het Tweede Kanton.De verdachten zijn gedagvaard in het Derde Kanton, namelijk in het district Wanica. De raadsman benadrukte dat het feit zich in Paramaribo heeft voltrokken, terwijl de vordering in het Derde Kanton is. De vordering moest in Paramaribo zijn. Op basis hiervan stelt Kanhai dat de kantonrechter onbevoegd is om de zaak van het Derde Kanton nu in het Tweede Kanton nu te behandelen.Bij het bedrijf Argos zijn onverlaten er vandoor gegaan met een onbekende hoeveelheid zakken cement. Elf personen staan terecht voor de diefstal. Nesley K., Rinick N., Xaverio S., Safiel S., Ino P., Rinaldo O., Bienvinito N., Gerold L., Farish, H., Roepesh K. en Gills B. zouden allen betrokken zijn bij de ontvreemding van het cement.Ze zouden de handelingen tezamen en in vereniging hebben gepleegd in de periode juni tot en met juli 2016. Wederrechtelijke toe-eigening wordt de elf mannen ook ten laste gelegd. De verdachten zouden opzettelijk gelegenheid, middelen en of inlichtingen hebben verschaft of behulpzaam zijn geweest, zodat de diefstal kon worden gepleegd. Op 24 april zal de rechter antwoorden.Wanita Ramnath