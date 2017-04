Raadsman Cedric Mijnals die Sergio D. bijstaat, heeft kantonrechter Siegline Wijnhard gevraagd om de voorlopige hechtenis van zijn cliënt op te schorten. Dit verzoek is afgewezen. De raadsman voerde aan dat zijn cliënt vanaf het begin heeft ontkend dat hij betrokken is geweest bij de beroving. Hij zou slechts de medeverdachten hebben opgehaald na de beroving. Ook heeft hij geen aandeel uit de buit gehad. Volgens de advocaat zal de tenlastelegging niet bewezen worden, op grond waarvan hij om de voorlopige hechtenis van zijn cliënt vroeg.De aanklager heeft aangehaald dat twee medeverdachten de betrokkenheid van Sergio D. hebben bevestigd. Hij zou bij de beroving zijn geweest. Mijnals merkte op dat één van die verdachten teruggekomen is op zijn verklaring, terwijl de andere hem na de beroving had gezien. De rechter heeft het verzoek afgewezen en heeft benadrukt dat de ernstige bezwaren nog steeds overeind staan. Ze heeft gesteld dat de medeverdachte zonder enige reden teruggekomen is op zijn verklaring. Verder is er in het procesverbaal uitgebreid informatie over een whatsapp chat. Deze zaak zal op 8 mei verder worden behandeld.Wanita Ramnath