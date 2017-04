De verdachten hadden de drugs bewaard in de opbergruimte van de Johan Adolf Pengel Luchthaven. Ze werkten als beveiligingsmedewerkers op de luchthaven. Camerabeelden tonen hoe ze te werk zijn gegaan. Eerst ging de vrouw de bergruimte binnen, terwijl ze iets onder haar kleding verborgen hield. Ook Gorden T. is in dezelfde ruimte te zien. Hij verborg wat en overhandigde dit aan Gracita B. Vanaf het begin ontkennen beiden dat ze drugs bij zich hadden.Volgens de raadslieden heeft het OM slechts het vermoeden. Niamat had aangevoerd dat de verdachten via post 18, waar er wordt gescand en gecontroleerd, moesten gaan. Ze kozen voor post 19 waar de controle er niet was. Ze waren ook niet daar ingedeeld. De officier zei aan dat halcontrole niet hun taak was.Volgens Kanhai heeft de vervolging artikel 70 van het Nieuw Wetboek van Strafrecht compleet verkeerd gelezen. Het beginsel is ongewijzigd, maar het artikel is wel gewijzigd. “De daad van uitvoering moet gevolgd zijn. De daad moet bewezen worden, anders kan het niet ten laste gelegd worden. De spullen waren van grote omvang en konden niet onder een vest gestopt worden. Bij uitvoer zou er tenminste sprake van aanbieding moeten zijn’, beargumenteerde Kanhai die Gordon T. juridisch bijstaat.Pick benadrukte dat er geen bewijs is geleverd voor uitvoer. Hij vindt dat het bewijs niet is geleverd door te stellen dat de verdachten niet via post 18, maar via post 19 de hal betreden hebben. Hij eiste vrijspraak, omdat de vervolging volgens hem geen wettig en overtuigend bewijs heeft geleverd. Op 22 mei zal kantonrechter Siegline Wijnhard vonnis vellen in deze zaak.Wanita Ramnath