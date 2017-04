Het was een feestelijke drukte bij de opening van de recreatieruimte van de Willem van Lier muloschool te Domburg.





De ruimte is geschonken door Argos N.V., een dochteronderneming van Kersten Holding. Het bedrijf heeft er volgens Peneux goed aan gedaan om een schenking buiten de hoofdstad te doen. “Jullie zijn de toekomst en hebben een taak te vervullen. Onze ouders waren minder geschoold en lieten ons niet verder studeren. Nu is het anders. Jij hebt de gelegenheid om verder te studeren en daar moet jij gebruik van maken,” gaf Peneux de leerlingen mee bij de ingebruikname.De minister adviseerde de examenkandidaten het beste te maken van hun laatste leerjaar op het VOJ-niveau. “De leerkrachten zijn er om jou te begeleiden. Als je respect geeft, zal je respect terug ontvangen. We zijn allemaal Surinamers. Ik ben een nationalistische minister en werk aan de nationalistische ontwikkeling van het land. We werken om Suriname vooruit te brengen, al zijn de omstandigheden waaronder de leerkrachten werken niet altijd gunstig,” zei Peneux.De Willem van Lier muloschool telt ongeveer 269 leerlingen en 18 leerkrachten, meldt de voorlichting van MinowC.