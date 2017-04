De zaak werd overgedragen aan de recherche van regio Oost. Tijdens het nadere onderzoek ter plaatse van de recherche van Regio Oost en de Forensische Opsporing, kwamen er onduidelijkheden aan het licht. De rechercheurs troffen een geldbedrag in de vliering van de woning aan. Het geld werd in beslag genomen. Het slachtoffer dat inmiddels op het politiebureau was voor het doen van de aangifte, werd aan de tand gevoeld en viel door de mand. Hij bekende de beroving in scene te hebben gezet, aangezien hij zelf het geldbedrag dat aan zijn vader toebehoorde heeft weggenomen en een deel daarvan heeft gebruikt, meldt de politie Public Relations.De familie had inmiddels de media erbij gehaald om te praten over de beroving en haar misnoegen te uiten over de politie. Naderhand werd de familie geconfronteerd met het feit dat het slachtoffer zelf de verdachte is. De vader besloot de zaak te laten voor wat het is en geen aangifte te doen tegen zijn zoon. De verdachte is na te zijn verhoord heengezonden. Het geldbedrag is overgedragen aan de vader.Voor de politie is het een zeer ernstige zaak. Zij waarschuwt dan ook dit achterwege te laten.