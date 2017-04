Vakbondsleider Wilgo Valies spreekt de menigte toe. Het terrein van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur aan de Heerenstraat werd bezet. (Foto: Raoul Lith)





Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren en Alliantie van Leerkrachten in Suriname, merkte op dat de volgende week de actie van de tweede naar de vierde versnelling gaat. De komende dagen zal de actieleiding zich buigen over de modellen die gehanteerd zullen worden. Ook zal er worden gesproken met meer groepen.De strijd zal niet worden opgegeven, benadrukte Valies. Hij voerde aan dat terwijl het volk op straat is, president Desi Bouterse alleen wakamans uitnodigt om te praten. Er wordt niet geluisterd naar de roep van het volk. Nu wordt er op de rem getrapt, maar volgende week komt het gaspedaal aan de beurt. Dan gaat de druk worden opgevoerd."De regering moet niet denken dat wij spelen," stelde Valies. Hij merkte op dat het volk getergd wordt. De regering wordt gewaarschuwd. Het gaat om een serieuze strijd die gevoerd zal worden tot de laatste ademtocht. Als er geen oplossing komt, zullen er grote problemen in het land ontstaan, zei Valies. De regering dient rekening te houden met het volk.