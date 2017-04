De stoet vertrekt op dag 3 van het Kerkplein naar het Belastingkantoor. De opkomst is beduidend minder. (Foto's: Raoul Lith en René Gompers)





De opkomst vandaag was beduidend lager dan de twee overige actiedagen. Volgens de organisatoren ligt het aan de regen. Bovendien is het de 'Stille Week' voor christenen. De actie wordt steeds geëvalueerd, zegt Robby Berenstein, voorzitter van C-47. Hierbij zal ook rekening gehouden worden met de lijdensweek. De mensen konden pas om 11.30 uur worden toegesproken omdat de soundtruck onderweg pech kreeg. Maisha Neus en Priscilla Dawsa voerden kort het woord, voordat de stoet vertrok naar het Belastingkantoor."Pe a moni de, go tek'n drape", stelde Berenstein. Hij vindt dat het geld gehaald moet worden in de goudvelden. Er is daar meer dan een miljard op te halen, maar de belangen maken dat het geld niet gehaald wordt bij goudbonzen. Volgens Berenstein worden belangen verdedigd. Het volk wordt volgens hem uitgeknepen door diverse verhogingen. De verhoging van de brandstofprijs is de druppel die de emmer deed overlopen.