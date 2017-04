De aanwezigen tijdens de stakeholders vergadering in aanloop naar de in te stellen 'Pot Reconstructie Binnenland na Overstroming.'





Met de pot voor acute hulp wil de overheid de schade door overstroming in Sipaliwini herstellen. De gelden die de overheid en internationale organisaties in deze pot zullen storten, zullen worden aangewend voor het herstel van de schade die is aangericht. In een persbericht zegt het ministerie van RO dat deze actie “belangrijk is om de evacués die na de overstroming naar hun dorpen zijn teruggekeerd, te ondersteunen om hun normaal leven weer op te pakken.”Tijdens een stakeholdersvergadering op woensdag 5 april is afgesproken dat er per ministerie of instantie een inventarisatie wordt gemaakt van de dingen die onder hen vallen, en die moeten worden hersteld. Aan de inventarisatie moet een begroting zijn gekoppeld. President Desi Bouterse heeft minister Dikan aangewezen als de coördinator van het stakeholdersoverleg. De RO-minister zegt dat de regering binnen een week of twee zover kan zijn om de pot daadwerkelijk in te stellen.Het ministerie van Financiën moet nagaan wat er technisch en juridisch nodig is om het noodfonds op te zetten. De regering wil gelden die beschikbaar zijn oppotten en aanspreken als er zich een ramp voordoet. Het ministerie van Financiën zal deze financiële buffer in de vorm van het noodfonds beheren.