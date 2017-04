In Vietnam worden rattenvangers ingezet op rijstvelden, om de kosten op rattengif te verminderen.





In Nickerie heeft het bedrijf zaterdag een presentatie gehouden over de schade die kan worden aangericht door ratten. Killit heeft ruim 2.000 kg rattengif dat hij produceert ter beschikking gesteld voor boeren die meedoen aan het onderzoek. Het bedrijf zal de boeren trainen hoe zij de rattengif effectief kunnen inzetten. Samen met de rijstboeren zal Killit in kaart brengen wat het resultaat is van dit onderzoek.Ratten dienen zich vanaf het begin van de rijstaanplant aan. De schade wordt aangericht aan het zaaizaad en naarmate de aanplant groeit, nemen de voedingsbronnen voor ratten toe. Ze voeden zich met de jonge planten, de pluimen en de rijpe rijsthalmen. In sommige landen loopt de schade op tot zelfs meer dan 20%. In Suriname ontbreken cijfers over de schade die ratten veroorzaken in de rijstteelt. Dat er schade is, staat buiten kijf.Killit produceert al jaren rattengif en zal deze ook gebruiken in zijn experiment. De waarde van het rattengif voor dit onderzoek is ongeveer SRD 130.000.