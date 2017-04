Een verdachte is zondag ter hoogte van Paranam aan de Afobakaweg dodelijk geraakt tijdens een schotenwisseling met de politie.Starnieuws verneemt dat de man verdacht werd van roofmoord en diefstal met geweld in het binnenland.De politie meldt het volgende:De 26-jarige Jurgen Abauna is in de middag van zondag 9 april dodelijk geraakt tijdens een schotenwisseling in het ressort Paranam. Hij maakte deel uit van een roversbende die in beeld is gebracht door de recherche van regio Oost. Deze bende heeft zich onder andere schuldig gemaakt aan een roofmoord. Verder pleegde zij brute berovingen, waarbij de slachtoffers zijn beschoten.Abauna is op 9 april samen met een andere man in een voertuig aan de Meursweg gesignaleerd door het Regio Bijstand Team (RBT) Midden. Er is toen een achtervolging ingezet. Toen hij merkte dat hij achtervolgd werd, reed hij met hoge snelheid weg. Op een bepaald moment sloeg hij een zijweg in, waar het voertuig door de wetsdienaren is klemgereden.De verdachte opende het vuur op de politie. Er ontstond toen een schotenwisseling. Abauna stapte uit het voertuig, rende weg en zeeg neer. De politiemannen bleven ongedeerd. Het politievoertuig vertoont schade.De andere man die zich samen met de verdachte in het voertuig bevond, is aangehouden. Het lijk is na overleg met het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen.