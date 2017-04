De barricades die zijn opgeworpen bij op een weg. Activisten willen een volledige blokkade van Frans-Guyana. (Foto: AFP)





Een politieagent is tijdens de demonstraties gewond geraakt. De demonstranten protesteren tegen de decennia van onder investering in het Frans grondgebied in Zuid-Amerika. Sinds 25 maart hebben 37 vakbonden een algemene staking afgekondigd in het land, dat er verlamd bij ligt.De inwoners hebben vorige week het aanbod van Parijs voor een hulpplan van € 1 miljard afgewezen. Ze eisen onmiddellijk € 2,5 miljard voor het land met een kwart miljoen burgers. De protesten houden de raket met communicatiesatellieten van Brazilië en Zuid-Korea al langer dan een maand aan de grond. De lancering van de Ariane 5 vanuit het ruimtevaart centrum in Kourou is tot nader order uitgesteld.Een collectieve beweging ’500 Brothers’ heeft een toonaangevende rol in de protesten voor verbetering van de economie en de werkgelegenheid. De oproep voor een volledige blokkade van het gebiedsdeel dat afhankelijk is van enorme injecties van publieke middelen, is zaterdag gedaan. De politieagent is vrijdag gewond geraakt.Eén lid van het collectief heeft de lokale radio verteld dat niemand in staat zou zijn de blokkade te passeren na zondag middernacht “zelfs niet te voet.” Maar de oproep om het protest op te voeren, hebben verdeeldheid gezaaid. Een Facebook-groep pleit voor anti-blokkade en heeft al 1.000 handtekeningen verzameld op haar online petitie.De aanhoudende blokkade van de haven in de hoofdstad Cayenne heeft de toevoer van verse producten naar en van buurlanden Suriname en Brazilië gekelderd. Het Kourou Space Center is het symbool geworden van de economische ongelijkheid in Frans-Guyana. De inwoners richten hun woede dan ook tot het ruimtevaartcentrum aangezien velen geen stromend water en elektriciteit hebben en één op de vier Frans-Guyanezen werkloos is.De gewonde politieagent heeft een delegatie van de ‘500 Brothers against delinquency’ ontvangen, wiens gemaskerde leden in het hart van de protesten zitten. “De waarden die we delen, zijn nog veel belangrijker dan onze verschillen,” zegt hij. Hij heeft zijn “respect” voor de groep benadrukt. De woordvoerder van het collectief heeft benadrukt dat “de wetgevende en …macht niet onze vijanden zijn.”