De standenlijst van de Hoofdklasse van de Surinaamse Voetbalbond na de wedstrijden afgelopen weekend.





Santos scoorde heel vroeg in de ontmoeting via de speler Jurgano Emanuelson in de 15e minuut. Met deze stand bezochten de teams de kleedkamers. Santos stond gedurende deze wedstrijd met 1-0 voor, tot in de 78e minuut. Door een misser van de doelman van Santos maakte de speler Marcelo Doekoe van Slee jr. de gelijkmaker: 1-1. Dit werd ook de eindstand. Door dit gelijkspel blijft Santos nog alleen aan kop met 25 punten uit 12 wedstrijden. Slee Jr. heeft uit 12 wedstrijden 18 punten en blijft steken op de zesde plaats.Tahitie had Flora op bezoek en vergaarde drie punten door te winnen met 1-0. Met deze overwinning komt er geen wijziging op de standenlijst in het voordeel van Tahitie. Deze club blijft stationair op de vijfde plaats met uit 12 wedstrijden 20 punten. Flora gaat nu van de zevende plaats naar de achtste plaats.Ook Boma Stars die een bezoek bracht aan West United in Coronie, ging terug met 1 punt. Die wedstrijd eindigde 1-1. Ook hier is er geen verandering van posities op de ranglijst. West United blijft op de derde plaats met 21 punten uit 12 wedstrijden. Boma Stars blijft op de negende plaats met 5 punten uit 12 wedstrijden.Zondagmiddag kwam T.O.K. uit tegen Papatam in het Brunswijk Stadion. Deze wedstrijd eindigde in een verrassende overwinning van TOK op Papatam met 2-0.Met deze uitslag gaat TOK van de achtste naar de zevende plaats op de ranglijst. Papatam blijft stationair op de vierde plaats met 20 punten uit 12 wedstrijden.Acoconut en Caravan komen zaterdag 15 april tegen elkaar uit. Acoconut staat nu op de tweede plaats met 22 punten uit 11 wedstrijden, terwijl Caravan de hekkensluiter is met 4 punten uit 11 wedstrijden.Edgar van Genderen