De politie van Flora heeft Heinrich E. (44) aangehouden. Hij wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan poging tot doodslag, zware mishandeling en bedreiging.De verdachte die taxichauffeur is, reed met zijn voertuig over de Coesewijnestraat. Hij zag zijn ex-vriendin lopen en reed met de auto op haar in. Het slachtoffer liep letsels op aan haar arm en klaagde van pijn over haar lichaam. Zij is verwezen naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.Heinrich E. die ontboden is naar het politiebureau, meldde zich aan. Hij is verhoord en heeft toegegeven te hebben ingereden op zijn ex-vriendin. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.