Aanvankelijk werd er aangegeven dat Ravaksur in actie was, maar dat is niet zo, stelt Miskin. De CLO, de Moederbond en de OSAV doen niet mee. De vakcentrales die actie voeren zijn C-47, de PWO en de FAL. "Alleen C-47 is een grote vakcentrale, maar de meerderheid van Ravaksur doet niet mee," benadrukt de CLO-topper. Hij heeft ook aan Robby Berenstein, voorzitter van C-47 tevens coördinator van Ravaksur, meegedeeld dat CLO niet deel zal nemen aan de acties. De ambtenarenvakcentrale gaat liever voor een compensatie.Miskin voert aan dat in 1999 in Gestructureerd Samenwerkingsverband de CLO een voortrekkersrol had. Toen de regering-Wijdenbosch besloot vervroegde verkiezingen uit te schrijven, zijn alle afspraken die gemaakt waren met de samenwerkende organisaties, overboord gegooid. "Wij laten ons niet meer voor het karretje spannen," benadrukt Miskin. Toen zijn alleen mensen van C-47 geaccommodeerd geworden.Een ander punt waar de CLO zich aan stoort, is dat vakbondsleider Wilgo Valies erbij is gehaald bij Ravaksur. Miskin voert aan dat vaak gebleken is dat Valies slechts de belangen van zijn groep behartigt. Nu hebben de onderwijsgevenden een honderd procent verhoging gekregen, en toch neemt Valies deel aan de protestmanifestatie, terwijl de ambtenaren nog met lege handen zitten. De CLO verwacht dat de regering komt met een compensatie. Dit is overigens ook aangekondigd door president Desi Bouterse.