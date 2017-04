De kerk na de ontploffing in Tanta. Er zijn 27 doden gevallen bij deze kerk. (Foto's: Reuters)





De Islamitische Staat (IS) heeft de aanslagen in Tanta en Alexandrië op Palmzondag, opgeëist. De groep heeft het onlangs gemunt op Kopten in Egypte en waarschuwt voor meer aanvallen.President Fatah al-Sisi heeft een uitdagende toespraak gehouden op het presidentiële paleis na een vergadering van de Nationale Defensie Raad over de explosies. Hij heeft gewaarschuwd dat de oorlog tegen de jihadisten “lang en pijnlijk” zal zijn. Hij heeft gezegd dat de noodtoestand in werking treedt nadat alle “legale en grondwettelijke stappen” zijn genomen. De meerderheid in het parlement steunt Al-Sisi. De president had eerder het leger ingezet in het hele land om “vitale en belangrijke infrastructuur” te beschermen.De aanslagen vielen samen met één van de heiligste dagen op de christelijke kalender. Palmzondag duidt de triomfantelijke intocht van Jezus Christus in Jeruzalem aan. IS zegt dat twee zelfmoordterroristen de aanslagen hebben uitgevoerd. Eén had zich gericht op de St George’s Coptic kerk in de noordelijke stad van Tanta, waar 27 mensen werden gedood, zegt het ministerie van Volksgezondheid.Uren later heeft de politie de bommenwerper ervan weerhouden de St Mark Coptic kerk in Alexandrië, ook in het noorden, te betreden. Hij bracht zijn explosieven buiten tot ontploffing. Het gevolg 17 doden, onder wie ook verschillende politieagenten."Kruisvaarders en hun afvallige bondgenoten moeten weten dat de rekening tussen ons erg groot is. Zij zullen die betalen met rivieren van bloed van hun kinderen, als God het wil. Wacht op ons, want we zullen op je wachten," citeert persbureau Reuters de verklaring van de jihadistische groepering.De ontploffing komt weken voor het bezoek van paus Francis. De kerkelijke wereldleider zou zijn steun betuigen aan de christenen van het land, die samen ongeveer 10% van de Egyptische bevolking uitmaken en die al lange tijd klagen dat ze kwetsbaar en gemarginaliseerd zijn. Dit gevoel van onzekerheid is pas de laatste jaren toegenomen, met de opkomst van gewelddadige jihadisme in delen van Egypte.