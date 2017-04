De ramp in Mocoa heeft minstens 314 mensen gedood. Er worden nog 106 vermist. (Foto's: EPA)





Zware regenval heeft vorige week rivieren buiten hun oevers doen treden, met als gevolg dat een lawine van overstromingen, modder en puin, dood en verderf heeft gezaaid in de stad. Wijdverspreid zijn er verwoestingen aangericht.“Zonder schadelijke condities kan een persoon lang overleven, maar met de hoeveelheid modder en rotsen in Mocoa, is dat erg moeilijk,” zegt Manuel Infante, die vrijwillige brandweerlieden leidt die uit Cali zijn gekomen. “Ik zou zeggen dat de vermisten, dood zijn,” voegt hij eraan toe.De noodwerkers zullen zich nu richten op het vrijmaken van wegen en gebouwen, het verstrekken van hulp en het voorkomen van de uitbraak van ziekten in de stad. De water- en elektriciteitsvoorziening zijn al langer dan een week verbroken door de lawine van water en puin die van de bergen kwam.Volgens minister Luis Carlos Villegas van Defensie zal het “een generatie” duren om de stad volledig weer op te bouwen. Mocoa is de hoofdplaats van de deelstaat Putumayo, waar zo’n 70.000 mensen woonden. Het Rode Kruis zegt dat ongeveer 45.000 zijn getroffen door de ramp op 1 april.Om de wederopbouw te versnellen, heeft de overheid formeel een economisch, sociaal en ecologische noodtoestand voor 30 dagen ingesteld. De maatregel zal het aantrekken van diensten versnellen zonder dat de formele, tijdrovende procedures nodig zijn.