Ons land staat de laatste twee dagen in de spotlight vanwege de protestmars die vermoedelijk georganiseerd is door de vakbeweging. Op zich vind ik het een geslaagde actie, gelet op de massale opkomst. Het is duidelijk dat het volk klaar is om de facebook-acties nu op straat te voeren.Er zijn wel onduidelijkheden ontstaan na deze protestmars. De acties worden ondersteund door het bedrijfsleven, maar we zagen ook politieke organisaties in de voorste linies. Vanuit de vakbeweging is het motto het terugdraaien van de verhoogde brandstofprijzen. Bij het bedrijfsleven gaat het meer om de verruwing van de criminaliteit, koopkracht vermindering, en beleidsombuiging bij deze corruptie faciliterende regering. Politieke organisaties roepen om het uitschrijven van nieuwe verkiezingen.Wat is de bedoeling van deze acties? Nu lijkt het toch wel op drie individuele acties in één. Het ontbreekt aan een goede organisatie met duidelijke doelstellingen. Mochten de brandstofprijzen per heden teruggedraaid worden, gaan die acties dan opgeschort worden? De president heeft nieuwe maatregelen aangekondigd tegen de criminaliteit. Als de criminaliteit vermindert, zullen de acties dan stopgezet worden? En als er nu nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven, WAT DAN?By the way, ingaande maandag ben ik van plan de acties lijfelijk te ondersteunen. Alleen moet het nog duidelijk zijn welke ideologie het best bij mij past.We zitten nog steeds met een lege Staatskas, met miljoenen buitenlandse en binnenlandse schulden, met een verminderde koopkracht. Welke productieverhogende maatregelen zullen er doorgevoerd worden? Hoe zullen we de schulden terugbetalen? Hoe zullen we de criminaliteit bestrijden? Het volk wil niet meer horen wat er fout is, dat is al bekend.Wat wordt beoogt met de acties te bereiken, hoe verder en met wie? Dat zijn de juiste vragen.