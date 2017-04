Maisha Neus en Siebrano Pique vastberaden om door te gaan. (Foto: René Gompers)





“Je kan zeggen wat je wilt over haar, maar die dame Neus heeft in korte tijd aardig wat publiciteit gehaald en een aanhang verzameld.”“Jammer dat de neuzen nu niet meer blijken in de zelfde richting te staan; Neus gaat voorlopig alleen verder neuzen, ze wil niet bij de neus genomen worden.”“Je moet een neus hebben voor dit soort dingen; gelukkig heeft ze verder gekeken dan haar neus lang is.”“Ze begon goed, ze ging Flora bijvoorbeeld in om de massa in beweging te brengen.”“En ze was met een Piki-jongeman, die zei: ‘Bouta n’a wakaman, we gaan hem als een wakaman bestrijden, niet met ‘hoge’ Hollands.”“Tja, dan ben je als mogelijk alternatief dus geen haar beter dan degene die jij wilt bestrijden.”“En door te mikken op mensen met lage Hollands, doe je hetzelfde wat populistische politici al sinds de vorige eeuw doen: stemmen trekken onder minder geschoolde mensen, zogenaamd ben je man of vrouw van het volk. Maar daarmee trek je dat volk niet naar boven.”“En wat zijn de eisen van de massa?”“Benzineprijs moet omlaag.”“Gewoon wat minder rijden; net als met stroom en water: jij bepaalt in feite je verbruik.”“De regering moet naar huis; Bouta moet aftreden.”“Is dat hetzelfde? Regering naar huis, no problem. Bouta benoemt zo weer nieuwe ministers. Maar president naar huis is een stuk lastiger; die is voor vijf jaren gekozen. En er is geen afzettingsprocedure in onze wet. Dus dan ben je in feite met iets onwettigs bezig.”“Maar Misi-klari zei: dan moet de grondwet gewijzigd worden: een president moet naar huis als er een paar dagen lang een aantal duizend mensen dat in de straten schreeuwt.”“Ja, maar je kan niet ontkennen dat straatacties wel degelijk invloed kunnen hebben op een zittende regeerkliek.”“Natuurlijk, kijk maar bijvoorbeeld in Argentiniё; daar ging de hele hoofdstedelijke bevolking in nationale staking die het land lamlegde; geen import, geen export, geen bedrijvigheid, alle straten leeg.”“Maar hoe lang hou je dat als volk vol?”“En 250.000 Frans-Guyanezen hebben met hun straatacties 1 miljard euro losgepeuterd van de regering in Parijs, dat is voor elk van hen zo een 330 euro per maand. Niet gek.”“Nou, en die Venezolanen zijn al een tijdje bezig en nu zwellen hun acties aan.”“Zolang het leger die Madurodam daar trouw blijft, haal je hem niet weg. En dat geldt ook voor ons.”“Ik merkte wel dat die van ons opgelucht was dat de acties hier niet gepaard zijn gegaan met gewelddadigheden.”“Maar de sfeer was wel grimmig; nu moet die arrogante blue-label-kliek daar rond Baas tussen de shots wel doorhebben dat er wel degelijk ontevredenheid onder de bevolking heerst, vooral onder de middenklasse.”“Ach, dat was al tijdens de militaire periode zo; Baas en sem kliek houden niet van vooral de Paramaribose middenklasse; in december ’82 werden dan ook voor het merendeel kopstukken uit die klasse neergesabeld.”“Maar dat zoethouden van de arme massa deed die oude politieke horde van jou toch ook met het verdelen van haring en bokking, overheidsbaantjes en subsidies en later CIS-pakketten? En ook jullie oude orde hakte in de jaren zeventig in op protesterenden uit de middengroep; de politie kreeg een tijdje zelfs een blanco volmacht daartoe.”“Uit onze historie blijkt steeds weer dat dit land een brutale, westersgerichte, verspilzuchtige, gemakzuchtige, hebzuchtige, een ideologie-loze en meer lawaai-makende en onderling verdeelde stadsmiddenklasse heeft.”“Klopt, dat is nu weer te merken en gouverneur Mauricius noemde die groep niet voor niets: de Cabale.”“Maar ze hebben de blanke Mauricius die de kolonie wilde ordenen, er wel uit weten te krijgen.”“Maar de onze bruine Baas laat zich niet zo gemakkelijk wegjagen, al zien z’n tegenstanders groen van ergernis en paars van woede. De geschiedenis herhaalt zich, alleen in een ander jasje met andere kleurtjes.”“Maar die dame Neus heeft op het hoogtepunt van haar aanhang toch wel een grote fout gemaakt: ze riep, misschien vanuit haar westers sociaal gevoel, ook rovers op om mee te lopen, want ook die hebben het moeilijk.”“Net nadat eentje tijdens een beroving door omu ter plekke neergeknald was? En helaas zeiden velen: kies n’a rover moi.”“Maar de rovers-aanhang hief op facebook een stoer gebrul en gedreig aan, dat ‘den K… ow k… now.”“Het ergste vind ik dat bepaalde intellectuelen neigen om dit crimineel gedrag van jongeren goed te praten: hun eenoudermoeder heeft niet genoeg geld om aan hun materiёle behoeften te voldoen.”“Dan heeft Alafasi groot gelijk met z’n artikel ‘You live by the gun…’. Door een nietsontziende commercie opgeklopte behoeften leiden bij sommige jongeren tot het bevredigen hiervan middels roof en oude mensen knevelen tot ze stikken.”“En het is maar een kleine groep die zich hierdoor laat meeslepen.”“Ik wilde op m’n zestiende een brom zoals vele van m’n vrienden; ik kreeg een tweedehandse fiets.”“Maar weten jullie waarom de Kleine Indiaan uit Casawinika zich sinds de jaren tachtig naar de top heeft gewerkt en daar tot nu toe ongeslagen is blijven zitten?”“Omdat hij een goed manager is?”“Ach kom; kenki minister leki pamper is daar niet bepaald een goed bewijs van.”“Oké, omdat hij zo een goed spreker is?”“Ja, de lachers op z’n hand krijgen door z’n tegenstanders met fatu uit te kleden, dat kan hij inderdaad heel goed. Maar daarmee alleen blijf je niet al die tijd aan de macht.”“”Mmmm, ja, inderdaad. Wel, la me zien, is het door z’n goede contacten met het eenvoudige volk, daarom noemt hij zich een volkspresident?”“Daarmee trekt hij stemmen; daarmee kom je aan de macht, maar dat is nog niet de strategie om aan de macht te blijven.”“Ik geef het op, dan weet ik het niet.”“Wel, hij ontleent zijn macht aan zijn vermogen, nee, zijn de sublieme gave helaas, om alles wat hij aanraakt te verdelen, te splijten, tegen elkaar op te zetten volgens het principe: ‘divide et impera’, oftewel: verdeel en heers. Daar is hij het zuiverste voorbeeld van.”“Deze strategie houdt in dat je je ene tegenstander meer rechten geeft dan de andere, zodat ze nooit tegen jou gaan samenspannen.”“Ai werkelijk, eerst binnen de NMR, toen binnen het militair gezag, toen binnen de eigen partij en in de oude politieke partijen, toen binnen de vakbeweging, het Bedrijfsleven, de juristen, en nu bij die Maisa en die Piki-jeeeh wakaman.”“Arme Maisa, meet Sranan. Je wil iets goeds op gang brengen, dit suffe volk wat wakker schudden, maar op het moment dat je de massa op de been brengt, coupen Wilgo, Robby en zelfs Curtis dat van je en sluipen wat afgewezen boeftige Front Vee-zoveel-leiders er bij en word je aan een kant geschoven.”“En als klap op de vuurpijl nodigt Baas met een sublieme verdeel-en-heers-zet ala wakaman fu Sranan uit en je Pieke-jeeeh-strijdmakker, waar je zo mooi mee op de foto je vuist bundelde, gaat in op de uitnodiging.”“Ai, dat was volgens mij de druppel die bij misi Maisa de emmer deed overlopen, nu gaat ze alleen verder met de strijd.”“Maar die wakamannen waren na de meeting alles behalve takimannen.”“En ze zijn met Baas zelfs een tochtje naar Brokobaka langs onbekende volksprojecten in uitvoering gaan maken.”“Ai, en de Limbolisatie via de staatszender was dankzij de acties weer top, na een periode van indutten.““Ai, mi mati Rosefield leer mi wan njun werkwoord: limboliseren, dat is alles rechtpraten wat krom is.”“Nou, ik vond dat de Limbolisant op de SRS toch wel een aantal rake dingen heeft gezegd.”“Maar als Bouta onder de middenklasse straatvolksdruk zou aftreden, wat dan?”“Dan wordt Ashwientje, mooi boi fu dada, de president, zo simpel is dat.”“Maar Bosje is toch afgezet door de protesterende volksmassa?”“Echt niet! Op het hoogtepunt van de acties, toen de overwinning in zicht was en de kandidaten van de betogers, namelijk Eddy-olie Jharap en Andre Telting respectievelijk President en VeePee zouden worden, coupte de politiek met de vakbeweging de zaak, net als nu met Maisa.”“Ai, ik hoor wijlen Fredje daar in z’n SPA-gebouw ons nog toeschreeuwen dat de acties stoppen, dat we naar huis konden gaan, dat zij vanaf daar zouden overnemen om achter gesloten deuren met Bosje verder te gaan onderhandelen. Velen van ons waren boos om deze smeerlapperij: ons als volk wekenlang misbruiken om zware druk uit te oefenen, pakslaag en pepergas te slikken en dan als een zo genoemd ‘Gestructureerd Overleg’ proberen Bosje te doen aftreden en zichzelf zonder verkiezingen in het machtscentrum te schuiven om weer flink te gaan stelen en regelen.”“Tja, en terwijl krachten en machten maandag weer wat korter gaan lopen, den sma no mang feni parkeerruimte, lijkt hij, jullie weten wel wie ik bedoel, ook deze storm overleefd te hebben.”“Ongelooflijk, jeetje mineetje. Ik proost daar niet op.”Rappa