Assembleelid Asiskumar Gajadien





Gajadien is bijzonder geïnspireerd door het initiatief ondernomen en gefinancierd door Conservation Internationaal Suriname om een masterclass op te zetten samen met Florida International University (FIU) om kennis en bewustwording te creëren bij jonge politici. "Met zeer gemengde gevoelens heb ik afgelopen dagen de ontwikkelingen in Suriname gemist, maar heb er toch geen spijt van als wij instaat zijn om de mogelijkheden te benutten om een nieuwe richting in de Surinaamse ontwikkeling tot stand te brengen," zegt de volksvertegenwoordiger aan Starnieuws.De politicus meent dat het nieuwe denken voor ontwikkeling van het land, hard nodig is. "Terwijl er in de wereld veranderingen zich voordoen, ontstaan er nieuwe uitdagingen voor de ontwikkeling van ons eigen land. Als gelovige Hindoe, blijf ik geloven in de karma filosofie, dat terwijl onze voorouders hier gebracht zijn en onze inheemse broeders hier waren om vervolgens geëxploiteerd te worden, wij uiteindelijk letterlijk terugbetaald zullen worden voor de natuur die wij beheren," zegt de VHP-topper.Gajadien ziet in de komende periode de taak weggelegd om niet alleen bewustwording te creëren, maar ook concreet te werken aan beleid en wetswijzigingen die van belang zijn. "Persoonlijk denk ik, mijn partij kennende dat ons partijprogramma drastisch gewijzigd zal worden. Wat het bestuur van het land betreft, zal er een nieuwe en frisse beleidsontwikkeling nodig zijn", stelt Gajadien zelfverzekerd.