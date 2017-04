Kinderen bezig met het afleggen van zwemexamens.





Zweminstructeur, Amrish Mahabal, zegt dat de categorieën A, B, A-B, zwemvaardigheid 1,2,3 en 4 werden getoetst. De kinderen hebben een internationaal zwemdiploma behaald. Mahabal vertelt dat er 31 kinderen van de zwemvereniging The Whales die in het Algemeen Zwembad trainen en 65 kinderen van NTC-zwembad, examens hebben afgelegd in het Algemeen Zwembad.Mahabal vindt het een goede ontwikkeling dat steeds meer ouders hun kinderen op zwemles zetten. Ze worden bewust van deze tak van sport.Deze examens zijn voorbereid door de zweminstructeurs van Nickerie. Er waren geen externe zwemonderwijzers nodig om de pupillen te stuwen naar het examen. De voorzitter van de Surinaamse Zwembond, Michael Klein en het dagelijks bestuur zijn getuige geweest van het examen. Klein en Faried Ilahibaks waren de examinatoren.Er is verder een intentieverklaring getekend, wat inhoudt dat de Surinaamse Zwembond, The Whales, zwemvereniging NTC en het Algemeen Zwembad Nickerie, samen met anderen die zich bezighouden met de zwemsport zich zullen bundelen om samen te werken om hogere hoogtes te bereiken in deze sport. In juli zal een zwemonderwijzersopleiding verzorgd worden, die door de Surinaamse Zwembond wordt voorbereid voor Paramaribo en Nickerie. Het bestuur van de Surinaamse Zwembond heeft zaterdagavond hierover vergaderd met plaatselijke docenten, die bereid zijn gevonden om de opleiding te verzorgen.Edgar van Genderen