Gerard J. (24) heeft de schutting van De Nationale Assemblee vrijdag aangereden. Na de melding van een aanrijding aan de Waterkant, deed de politie van ressort Centrum de plek aan. Daar aangekomen werd de autobestuurder in het voertuig aangetroffen. Hij bleek onder invloed van alcohol te hebben deelgenomen aan het verkeer.De bestuurder verklaarde dat hij vanuit de richting van Torarica kwam en ging richting de Centrale Markt. Ter hoogte van de Zeelandiaweg kwam naar zijn zeggen plotseling een ander voertuig op de weg. Hij week uit om een aanrijding te voorkomen en verloor daarbij de controle over de besturing van zijn voertuig.De auto raakte van de weg en reed de schutting aan. De materiële schade aan zowel de schutting als het voertuig is aanzienlijk. Zijn rijbewijs is ingevorderd.Gerard werd ter ontnuchtering overgebracht naar het politiebureau. Toen hij nuchter was, is hij voorgeleid en heengezonden, meldt de politie Public Relations.