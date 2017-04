Twee mannen hebben een roofoverval gepleegd in een zaak aan de Goedehoopweg. Ze zijn met de dagopbrengst ervandoor gegaan.Het slachtoffer is mishandeld. Hij klaagt over pijn over zijn gehele lichaam. De verdachten waren gewapend met een vuistvuurwapen.Starnieuws verneemt dat de politie één van de criminelen heeft aangehouden. Hij had SRD 1.170 in zijn bezit. De tweede verdachte is nog voortvluchtig.