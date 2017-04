Actievoerder Siebrano Pique en anderen zijn met president Desi Bouterse op veldbezoek. (Foto: René Gompers)





Maisha Neus heeft vrijdag besloten om niet meer deel te nemen aan de massaprotesten van de vakbeweging, die worden ondersteund door enkele politieke partijen, delen van het bedrijfsleven en andere groepen. Het waarom voor deze ommekeer, blijft onduidelijk.Pique heeft ondertussen een gesprek gehad met Robby Berenstein, voorzitter van C-47. Gebleken is dat door miscommunicatie Pique en Neus de massa op de twee grote actiedagen niet hebben kunnen toespreken. Intussen is er ook met Neus gesproken om misverstanden weg te werken. Getracht wordt haar er weer bij te krijgen. Pique is er maandag weer bij. “De strijd gaat gewoon door,” zegt hij resoluut. “Ik denk dat het met Maisha ook lukt, want we moeten op één lijn blijven. Deze eenheid mag nu niet breken.”“Ik ben meegekomen want ‘sjie na bribi.’ Vaak zegt men dat wat de president zegt niet waar is. We zijn zelf komen kijken naar de dingen waarover hij het had zaterdag.” Pique blijft nog steeds bij zijn standpunt dat “a fight dis’ na wakaman fasi a ‘m’u feti.” Hij en ruim 20 anderen zijn ingegaan op de uitnodiging van Bouterse om enkele projecten, die weinig tot geen media aandacht genieten, te bezoeken. “Ik moest mee,” zegt Pique. “Ik ben degene die de wakamans heeft opgeroepen, ik heb de deur voor ze opengedaan om actie te komen voeren. Nu de president heeft gereageerd, kan ik niet wegblijven. Hij wil ons laten zien waarmee hij bezig is, dat hij werkelijk probeert verandering te brengen.”De groep heeft ondertussen enkele agrarische- en onderwijsprojecten op Bernarddorp en Phedra bezocht, deelt Pique mee. Op agenda staat ook een bezoek aan Casiwinika. De groep mag er overnachten, maar velen zien daarvan af vanwege lopende afspraken in de stad. De laatste stop voor vandaag is dan op Broko Baka, het buitenverblijf van Bouterse. “Ik kan de mensen verzekeren dat ik oprecht bezig ben,” zegt Pique. “We hebben de president een paar punten waar de wakamang mee zit, voorgehouden. Laten we zien hoever hij komt met het aanpakken van ze. Want ik blijf erbij dat als hij het niet kan, er iemand anders op die stoel moet gaan zitten die het wel kan.”René Gompers