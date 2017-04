Inter Moengo Tapoe (IMT) kon een 2-0 voorsprong tegen WBC in het Ronnie Brunswijkstadion zaterdag niet behouden. Diep in de blessuretijd kwam WBC via een penalty genomen door Vangelino Sastromedjo op gelijke hoogte: 2-2.Reeds in de eerste helft had Inter duidelijk haar zinnen gezet op de overwinning. De aanval werd heel sterk opgezet.WBC daarentegen bleef koel. Door goed balbezit kwam IMT halverwege de eerste helft op voorsprong. Een voorzet van Naldo Kwasi werd even prachtig met het hoofd door Claudio Pinas in het doel verwerkt:1-0. Dit was ook de ruststand.Ook in het begin van de tweede helft kwam Inter goed opzetten. Op aangeven van Donegy Fer kon Romeo Kastiel 2-0 aantekenen. Daarna zakte de thuis spelende club diep terug op eigen helft, wat later fataal werd. WBC veroverde het middenveld met sterk spel van Bruce Diporedjo.Tot tweemaal toe had IMT de kans om het spel weg te zetten. Claudio Pinas ontsnapte uit een buitenspel positie. Hij kwam oog om oog met doelman Ronnie Aloema maar draalde om de bal in het doel te krijgen. WBC kwam weer in het spel door een penalty. De bal kwam na vrije trap tegen de hand van een speler in de muur. Vangelino Sastromedjo maakte geen fout en noteerde de aansluitingstreffer.WBC bleef drukken. Een kopbal van Gregory Righters ging centimeters naast het doel. Een buitenspelbal die redelijkerwijs een doelpunt zou kunnen zijn, werd afgekeurd door de arbiter. Op slag van het laatste fluitsignaal diep in de blessuretijd, kreeg WBC een penalty. Er werd vastgehouden in het gebied. Wederom vloot de arbiter voor een penalty. Sastroredjo was weer trefzeker: 2-2.Na de wedstrijd ontstond er tumult tussen de spelers van Inter en de leiding vanwege de extra lange blessuretijd die door de arbiter werd gegeven. WBC met 1 punt geklommen naar 32 competitiepunten. Inter heeft 1 wedstrijd minder en staat nog steeds derde met 30 competitiepunten.