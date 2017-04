Bussen worden gecontroleerd door de politie en medewerkers van OWT. (Foto: KPS)





Elf vergunningen van buschauffeurs zijn ingetrokken. Zij hebben zich niet gehouden aan hun verplichte route. Drie buschauffeurs reden met passagiers, terwijl hun vergunning is vervallen.De afdeling Algemene Nummer Registratie Systeem (ANRS) van het Korps Politie Suriname is donderdag samen met het ministerie van Openbare Werken en Transport (OWT) gestart met een controle die meer gericht is op lijnbussen en personenauto’s.Er is een aanvang gemaakt op de kruising van de Van ’t Hogerhuys- en de Kankantriestraat.Er zijn weer bestuurders met verkeersvonnissen op hun naam, staande gehouden. Deze betaalden hun boete ter plaatse. Ook bestuurders die op dat moment een overtreding begingen, zijn beboet, meldt de afdeling Public Relations van de politie.