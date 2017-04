Vleesverwerker brf mag zijn werkzaamheden weer oppakken. (Foto's: Reuters)





In een verklaring zegt BRF SA dat zijn fabriek in Mineiros, in de midwestelijke deelstaat Goiás, in de komende dagen zijn werkzaamheden zal hervatten. H zal terugkeren naar de werking gedurende de volgende dagen. Door het corruptieonderzoek was de uitvoer van vlees en vleesproducten uit Brazilië sterk gedaald. Diverse importerende landen hadden tijdelijke invoerverboden van Braziliaans vlees opgelegd.Enkele weken nadat het corruptieschandaal aan het licht kwam, lijkt de uitvoer van rundvlees terug te keren naar normale proporties. De verwachting is dat tussen april en mei de inspanningen van het land om het verbod op de invoer van Braziliaanse vlees en vleesproducten te keren, vruchten zullen afwerpen.De industriegroep Abrafrigo zegt dat Brazilië in maart 124.880 ton vers rundvlees en verwerkte rundvleesproducten heeft uitgevoerd. Dat is een daling van 8% vergeleken met maart vorig jaar. Deze exporten hebben US$ 489 miljoen binnengebracht, 3% minder dan in maart 2016. De overheid heeft de exportcijfers eerder deze week vrijgegeven.In een verklaring zegt Abrafrigo dat terwijl de belangrijkste klanten blijven inkopen van Brazilië, de leveringen tussen april en mei bijna zullen zijn genormaliseerd zijn.Een onderzoek naar omkoping van gezondheidsinspecteurs bij vleesverwerkers, inclusief BRF SA en JBS SA, had ertoe geleid dat buitenlandse markten, waaronder China en Hong Kong de Braziliaanse vleesproducten tijdelijk hadden verboden. De politie heeft meer dan honderd mensen, voornamelijk gezondheidsinspecteurs beschuldigd van het nemen van steekpenningen in ruil voor de verkoop van bedorven producten, het vervalsen van exportdocumentatie of het achterwege laten van inspecties bij de vleesverwerkingsinstallaties.Ondanks het tijdelijk verbod vorige maand, is China de grootste rundvlees importeur van Brazilië gebleven. Het land bleef aankopen doen van Braziliaans vlees en vleesproducten via gevestigde tussenpersonen in Hong Kong, zegt Abrafrigo. China heeft zijn importen van rundvlees uit Brazilië verhoogd met 48% naar 52.855 ton in de eerste drie maanden van dit jaar. Maar de invoer uit Brazilië door Hong Kong nam in dezelfde periode met bijna 24% af. De totale uitvoer van rundvlees in het eerste kwartaal heeft US$ 1,3 miljard opgebracht, een daling van 3%, stelt Abrafrigo.