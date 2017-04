Maisha Neus (met vlag) en Siebrano Pique tijdens de actie die op 3 april is gehouden. Neus was de initiatiefnemer van deze demonstratie. (Foto: René Gompers)





Neus heeft maandag een protestdemonstratie gehouden en kreeg ondersteuning van diverse groepen. De vakbeweging had president Desi Bouterse op 30 maart een ultimatum van 48 uur gesteld. De eis is om de verhoogde brandstofprijzen terug te draaien. Maandag 3 april was de eerste actie van Neus. Vrijwel tegelijkertijd had deRaad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) een persconferentie waarin acties werden aangekondigd voor 6 april.Berenstein zegt dat niet naar verschillen moeten worden gekeken, maar naar overeenkomsten. Hij heeft gemerkt dat er wat ontevredenheid is. Daarover kan er gesproken worden met elkaar, stelt de vakbondsleider. Hij merkt op dat alleen door samen te bundelen resultaten kunnen worden bereikt.Siebrano Pique die Neus én de vakbeweging ondersteunt, is ingegaan op de oproep van de president aan 'wakamans' om te komen praten zaterdag. De vakbeweging had zaterdagavond een gesprek met hem om eventuele plooien glad te strijken. Maandag wordt opnieuw geprotesteerd door de vakbeweging, ondersteund door het Burgercollectief, politieke partijen, het bedrijfsleven en andere groepen.