In Utopia is het verboden dat de zittende president nog openlijk partijpolitieke handelingen pleegt. Je bent partijvoorzitter en indien gekozen, ben je vanaf dat moment eerst president. President voor geheel land en volk welteverstaan. Als je het nou wil of niet, maakt dat je tot de volkspresident. Slim van deze president om zich deze titel toe te eigenen. Minder slim om het te laten bij drinken, roken en dansen met of in het volk.Dat brengt mij naar de reden van dit schrijven. De president roept partijstructuren bij elkaar om uitleg te geven. Waarom niet het gehele volk? Hoe groot zou het zijn als de president de betogers had toegesproken? Geliefd en onbevreesd als hij is had hij zeker de communicatieproblemen in één keer kunnen oplossen. Jammer, deze gemiste kans. Misschien maandag dat toch doen? Maar als dat te veel gevraagd is, waarom niet een paar vertegenwoordigers van het volk? En die zijn er! 51 om precies te zijn. 26+ van ze zouden het uitstekend doen in een Staatsolie museum. Verworden tot simpele jaknikkers, maar dat laten we nu even in het midden. Wat is de meerwaarde van enkele mensen in de gelegenheid stellen met de president te praten als de daartoe bestemde organen worden gepasseerd. En limboliseer het niet door te stellen dat je hiermee aantoont dat je er daadwerkelijk bent voor het volk. Zover hoef je niet geschoold te zijn om dwars door dit zoethoudertje te zien.Limboliseren is een heus werkwoord ja. Definitie; alles wat krom is recht praten. Een uitvloeisel van limboliseren is verder de boodschap links laten, als die te sterk is, en de boodschapper uitkleden en aan de schandpaal nagelen. Aan het volk dan een tip. Als je toch luistert naar dit medium, luister beter. Wanneer er weer iemand met de vloer gelijk gemaakt wordt, doe je er dan goed aan juist die mensen meer te volgen. Elkeen die zich net te kritisch uitlaat krijgt een beurt. Wel jammer dat er bewust voor wordt gekozen, delen van het volk zwart te maken en sympathisanten op te zetten tegen critici. Zo wordt de verdeeldheid alleen maar groter. Dat staat haaks tegen we moeten het samen doen. Ze rekenen echter buiten de waard, ik krijg steeds meer interviews van mensen met de woorden “ze denken dat we dom zijn”. Men begint na te denken over de politiek en het effect ervan in hun dagelijks leven. Jammer genoeg is de roep om leiderschap heel groot. Dat moet een vingerwijzing zijn voor elke hedendaagse leider dat zij zich beter moeten profileren, zodat er hoop is. Het feit dat een groot deel vraagt 'If un pur bouta suma wo poti' vertelt ons twee dingen. 1 we denken serieus na over het vervangen van de president en 2 wij zijn (nog) niet tevreden met de alternatieven.Zolang wij blijven tonen dat wij niet dom zijn, mogen wij verwachten dat de alternatieven zich zullen aanbieden en steeds aan zichzelf zullen blijven werken want; Surinamers worden slimmer!