De stakingen die Frans-Guyana bijna een maand in de greep hadden, zijn voorbij. (Foto: AFP)





Een golf van stakingen heeft Frans-Guyana de afgelopen weken getroffen. Het noodplan is echter minder dan de € 2,5 miljard die de vakbonden hadden geëist. Al twee weken was er een algemene staking afgekondigd in het Frans gebiedsdeel. De onrust heeft de Franse premier ertoe gedwongen twee ministers te sturen naar Cayenne om gesprekken te voeren met de demonstranten.De eis van een noodplan van € 2,5 miljard, had de premier Franse premier Bernard Cazeneuve "onrealistisch" genoemd. De vakbonden blijven erbij dat er tientallen jaren nauwelijks is geïnvesteerd in Frans-Guyana, dat een hoog werkloosheidscijfer heeft. De staking heeft erin geresulteerd dat de lancering van een Ariane-5 raket die communicatiesatellieten voor Brazilië en Zuid Korea in hun banen moest brengen, tot nader order is uitgesteld.In Parijs heeft president Francois Hollande gezegd dat de overheid open staat voor dialoog en dat zij haar “verantwoordelijkheid” moet tonen voor Frans-Guyana. De demonstranten hadden opgeroepen voor een “Marshall Plan” om het land te ontwikkelen. De demonstranten eisten ook strengere maatregelen tegen de criminaliteit, maar wijzen ook op een diepere malaise op het Frans grondgebied dat lijdt onder hoge werkloosheid. In het hulpplan zijn projecten op gebieden als veiligheid en rechtvaardigheid, visserij, vervoer, mijnbouw, landbouw en energie.