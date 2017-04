De verdachte Elroy C. is aangehouden door de Bikersunit. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij een straat beroving. Hij stond op de uitkijk, terwijl zijn voortvluchtige kompaan Jonathan met geweld een halsketting van een student die over de Burenstraat liep, wilde wegnemen.De student verzette zich, waardoor de daad van Jonathan is mislukt. Op dat moment reed een surveillance auto van een beveiligingsbedrijf voorbij en verleende hulp aan de student. Een vrouwelijke buitengewoon agent was genoodzaakt een waarschuwingsschot te lossen om de verdachte Jonathan aan te houden. Deze zette het op een lopen, sprong op de gereedstaande bromfiets en reed weg.De bestuurder Elroy die op de uitkijk stond ging uit vrees plat op de grond liggen. De Bikers verleenden assistentie en hielden de man aan. Hij verklaarde tegenover de politie dat Jonathan de beroving wilde plegen en dat hij slechts de bestuurder was van de bromfiets, meldt de politie Public Relations.