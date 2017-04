Duizenden mensen zijn zaterdag de straten opgegaan in Venezuela tegen het besluit om oppositieleider Henrique Capriles te verbannen uit een politiek ambt. (Foto's: Reuters)





Het verbod van het hof heeft nieuw leven geblazen in beweging en de eerste aanhoudende demonstraties aangewakkerd tegen de regering sinds 2014. Duizenden demonstranten hebben als ondersteuning aan de verbannen leider Capriles deelgenomen in marsen tegen de impopulaire linkse regering van president Nicolas Maduro. Sommigen van de demonstranten droegen borden met ‘Nee tegen dictatuur’ en ‘Capriles als president’.De protesten van zaterdag zijn aangezwollen. Het is al een week onrustig in Venezuela nadat het hof zich de vorige week de taken van het parlement had toegeëigend. Ofschoon de handeling snel is teruggedraaid, heeft de internationale veroordeling de oppositie kracht gegeven.De autoriteiten hebben zaterdag veiligheidsmaatregelen genomen zoals in de recente protesten. Zo waren 17 metrostations in Caracas gesloten en waren controleposten opgezet bij wegen die leiden naar de hoofdstad. In een van de belangrijkste straten van Caracas, hebben veiligheidstroepen traangas gebruikt voor de demonstranten, terwijl de politie in San Cristobal rubberen kogels heeft afgevuurd op de protesterende menigte. Er zijn volgens Reuters twee gewonden gevallen.Capriles, die de burgemeester is van de deelstaat Miranda, was twee keer presidentskandidaat. Hij werd gezien als de beste kandidaat van de oppositie voor de verkiezingen die gepland zijn voor 2018. Het Hooggerechtshof heeft hem vrijdag voor vijftien jaar verbannen uit een politieke functie.In het vonnis zijn als argumenten opgegeven “administratieve onregelmatigheden" met inbegrip van het overtreden van aanbestedende wetten en onbehoorlijk bestuur van donaties."Het land heeft gekozen voor de weg van de dictatuur," vertelde Capriles een menigte van aanhangers in Caracas. Hij heeft er bij hen op aangedrongen te marcheren naar de staatsombudsman van de mensenrechten. Volgens de oppositie is hij een marionet van de overheid.Critici van de regering zeggen dat het verbannen van Capriles willekeur is en dat de regerende socialistische partij populaire politici op een zijlijn kan plaatsen zonder een eerlijk proces.Nadat een referendum tegen Maduro vorig jaar nietig werd verklaard en uit vrees dat de presidentsverkiezingen volgend jaar niet eerlijk zullen verlopen, zeggen aanhangers van de oppositie dat ze geen andere optie hebben dan de straten op te gaan. Maar na jaren van protesten zijn velen cynisch, terwijl anderen al hun energie hebben verbruikt in hun pogingen om voedsel te vinden.En toch zijn anderen gemotiveerd, ingegeven door de escalerende politieke crisis en de coalitie van oppositie partijen zet een dynamischer en gecoördineerde voorhoede dan gebruikelijk.Te midden van de groeiende wereldwijde veroordeling van Maduro, hebben verschillende Latijns-Amerikaanse landen de handeling tegen Capriles bekritiseerd. De Argentijnse minister van Buitenlandse Zaken heeft in een verklaring gezegd dat het besluit een “negatieve invloed” heeft op de rechten van de Venezolanen om hun leiders te kiezen.