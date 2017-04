Uruguayanen kunnen nu al legaal hun eigen marihuana telen of dat doen in coöperatieverband. (Foto's: Getty Images)





Sinds 2013 heeft Uruguay het proces ingezet met een wet die de handel in marihuana volledig legaliseert. Het is echter een langzaam proces geweest om de wet in praktijk te brengen."Marihuana zal vanaf juli in de apotheek te verkrijgen zijn,” vertelt Juan Andres Roballo, een presidentiële medewerker op een persconferentie. De wet vereist dat kopers zich inschrijven in een nationaal register. Vanaf 2 mei kunnen kopers zich al inschrijven, zegt Roballo. Per gram marihuana zal US$ 1,30 moeten worden betaald.De geregistreerden moeten Uruguayaanse burgers zijn of permanente bewoners. Per maand kan er maximaal 40 gram worden gekocht. De marihuana die zal worden verkocht, zal worden aangeleverd van velden die onder toezicht van de Staat staan.De wet laat ook toe dat gebruikers thuis of in coöperaties marihuana telen. Veel apothekers hebben hun twijfels over de financiële voordelen uit de verkoop van een prijs gecontroleerd product.Sommige Uruguayaanse kopers waren ook terughoudend om zich in te schrijven in een nationaal register. Ze klagen over de inbreuk in hun privacy en van het stellen van maandelijkse limieten.De regering heeft overeenkomsten gesloten met 16 apotheken en hoopt om met meer apotheken samen te werken. Roballo heeft aangekondigd dat er een campagne komt voordat de registratie begint. Hij heeft opgemerkt dat de regering niet dichtbij de verwachte behoefte is, maar dat zij niet gelooft dat “een lawine van gebruikers” zich zal aanmelden.