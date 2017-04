Minister Ronni Benschop van Defensie.





Er worden 25 fruitsoorten geplant en diverse groenten. Zelfs tehuizen in Paramaribo worden voorzien van groenten en fruit. Minister Ronni Benschop zegt dat het leger ook bezig is met kweken van koeien, schapen en kippen. In een later tijdstip zal ook varken gekweekt worden. Er wordt ook brood gebakken."Een heleboel zaken wordt niet meer uitbesteed. De afdeling Kleermakerij is volledig bemand. Het is de bedoeling dat in Saramacca ook aan rijstteelt gedaan zal worden," deelt de bewindsman mee.Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij gaf ter informatie door aan zijn collega Benschop dat als hij meer rijstarealen wil beplanten, Coronie 4000 hectare heeft. Het leger zou moeten inspelen hierop om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die er zijn.Volgens Benschop is met deze inspanning om zelfvoorzienend te zijn, de begroting veel minder is geworden. Als het aan hem ligt, moeten slechts gezondheidszorg en de salarissen uit de begroting komen. De rest moet via het ontwikkelingsgedachte ten uitvoer worden gebracht, meent de minister.