Vier criminelen hebben een brute beroving gepleegd aan de Pandiet Tilakdharieweg in het district Commewijne.Het slachtoffer is gekneveld aan handen en voeten. Starnieuws verneemt dat de mond van de man ook was vastgebonden met een zakdoek. Toen de politie van Mariënburg het slachtoffer aantrof, verkeerde hij in een shocktoestand.De criminelen hebben SRD 30.000 buitgemaakt, een mobiele telefoon een herenschoenen.