Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën gaf een presentatie over de financieel-economische situatie van het land. Hij legde uit dat de regering genoodzaakt was de brandstofprijs te verhogen, aangezien de government take al opgesoupeerd was. De inkomsten zijn nodig om onder andere verhoogde salarissen te kunnen betalen. Jerry Miranda, minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, heeft enkele van zijn plannen uiteengezet.Starnieuws verneemt dat Bouterse heeft laten doorschemeren dat hij weet dat NDP'ers worden benaderd door de VHP. Hij riep zijn partijgenoten op om in eenheid te werken voor het land en de medemens te dienen. Er moet niet alleen gedacht worden aan verdienen. Hij is bereid te luisteren naar mensen die ontevreden zijn. Er zijn ook personen tussen die goede ideeën hebben. De president sprak zijn waardering uit over de vreedzame wijze waarop de demonstraties verlopen zijn. Hij is zich ervan bewust dat mensen het moeilijk hebben op dit moment, maar er zijn goede vooruitzichten.