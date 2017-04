Adron directeur Nareen Gajadin en voorzitter van het bestuur, Johnny Mahespalsingh, presenteren de nieuwe rijstrassen aan minister Soeresh Algoe.





De directeur van Adron, Nareen Gajadin, zegt dat beide zaden een korrellengte hebben van ongeveer 10,6 mm om 11,5 mm. De plant bereikt een hoogte van ongeveer 108 cm om 115 cm. en heeft ook stevige stengels. De plant kan beter tegen ziekten, plagen en vooral tegen de schimmelziekten. De gemiddelde opbrengst van beide lijnen is ruim 8 ton per hectare.Gajadin merkt op dat het gangbaar is dat landbouwers vijf tot zes ton padie per hectare oogsten, maar als de boeren volgens de instructies hun beplanting verzorgen, kunnen zij tot zelfs 11 ton per hectare oogsten. "Zie daar de grote ontwikkeling dat bereikt moet worden in deze sector. Op de zelfde areaal van toen kan je straks zeker 40% meer oogsten," stelde hij.Voor Bhagwatpersad Ramadhin, molenaar, verwerker en exporteur, klinkt dit als muziek in de oren. Hij zegt dat hij nu wel markten kan aanboren als er meer geproduceerd kan worden. Harrinannan Oemraw is bijzonder blij met de nieuwe rijstvariëteiten. Minister Soeresh Algoe zegt dat de landbouwers automatisch meer gaan produceren als ze deze rijstvariëteiten gaan gebruiken.Districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh feliciteert Suriname en in het bijzonder de Nickerianen met de twee nieuwe rijstvariëteiten. Hij hoopt dat met de aanwezigheid van de minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer in de toekomst geen rijstareaal wordt verkaveld als woningbouwproject. "Men gaat landbouwgronden voor landbouw doeleinden moeten gebruiken. Het gevaar dat zal ontstaan als men een landbouwgrond tot bouwkavel maakt, is dat er geen afwateringsmogelijkheid is, omdat de voorzieningen daarvoor niet getroffen zijn," waarschuwt Algoe.Minister Samsoedien gaf de verzekering dat zij ervoor zal waken dat landbouwgronden uitgegeven worden als bouwkavels. Ook de minister van Defensie, Ronni Benschop, maakte deel uit van de delegatie.