Paul Somohardjo, voorzitter van Pertjajah Luhur (midden) heeft beide dagen meegelopen in de stoet. (Foto: Raoul Lith)





Somohardjo is het eens met de vakbeweging dat de strijd pas is begonnen. Er is nog een lange weg te gaan omdat president Desi Bouterse angst heeft om in de gevangenis te belanden wanneer hij opstapt. Hij zal ook niet naar een ander land kunnen vluchten. "Daarom moeten wij een model zoeken om zijn angst weg te halen," meent de politicus.De massa heeft duidelijk aangegeven dat de brandstofprijs teruggedraaid moet worden en de verdere verarming van het volk een halt wordt toegeroepen. "Als de verhogingen van de prijzen worden teruggedraaid, dan heeft het volk gewonnen. Ook rijst en andere goederen zijn duurder geworden. Een SRD is nu maar 50 cent waard," benadrukt Somohardjo.De politicus vindt dat mensen niet op straat komen voor de vakbeweging of een politieke partij, maar ze komen op voor zichzelf en voor de generaties na hen. De NDP heeft 26 zetels, "maar toch zijn de huurlingen Sapoen en Chitan erbij gehaald om de regering in stand te houden. Hetzelfde geldt voor de BEP. Als een NDP'er besluit op te stappen uit ontevredenheid, kan Bouterse nog steeds rekenen op de anderen," merkt de PL-voorzitter op.De acties zullen maandag opgevoerd worden. Intussen zijn verschillende politieke partijen hun achterban aan het mobiliseren. De PL houdt op 15 april een eenheidsmanifestatie in Nickerie en op 30 april is er in Wanica een protestbijeenkomst. Er wordt ernaar toegewerkt om een grote gezamenlijke manifestatie te houden rond 25 mei, wanneer deze coalitie dan twee jaar geleden is gekozen. Er zal gedemonstreerd worden tegen het beleid van de regering, bij twee jaar na de verkiezing.Raoul Lith