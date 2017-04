Armand Zunder, voorzitter van de Progressieve Werknemers Organisatie. (Foto: Raoul Lith)





De regering heeft de inflatie gecreëerd en moet zich volgens Zunder niet voor schamen om dat toe te geven. De regering moet tot inkeer komen, vindt de vakbondsleider. Door de verhoging van de brandstofprijs, is de inflatie toegenomen. Goederen in winkels zijn duurder geworden. Mensen hebben nog minder geld om te besteden, waardoor zij niet uitkomen. De regering moet niet arrogant en onverstandig zijn en luisteren naar de massa, meent Zunder.De koers van de US dollar moet omlaag. Een US dollar moet van SRD 7,61 voor de US dollar, teruggebracht worden naar US$ 5, benadrukt Zunder. De monetaire reserve moet opgevoerd worden naar vier tot vijf maanden import. De overheidsuitgaven moeten met 15% worden teruggedrongen. Er moet een anti-inflatiebeleid komen. De vakbeweging is bereid om mee te denken en mee te sturen, want de regering mist volgens de vakbondsleider de competentie om het land te besturen.De regering moet niet kijken naar 2020. "De regering moet wijs zijn en luisteren naar het volk, dat langer dan een jaar ontevreden is en nu bereid is massaal op straat te komen. De protestmanifestatie gaat in een tweede versnelling. Dit houdt volgens Zunder in dat er gerichte acties ondernomen zullen worden. Dit weekend zal het actiemodel worden bepaald.Raoul Lith