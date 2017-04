Minister Eugene van der San van Justitie en Politie op bezoek bij de brandweer.





Het Openbaar Ministerie, het Hof van Justitie, de Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname (BBS), het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA), het Korps Politie Suriname (KPS), het Korps Brandweer Suriname (KBS), het Bureau Mensenrechten, het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT), zijn door de minister bezocht, meldt de afdeling Voorlichting van het ministerie.Met deze bezoeken heeft de bewindsman gemeend het personeel persoonlijk te ontmoeten op de werkplek en te motiveren alsook een beter beeld te krijgen van de werkzaamheden de diensten rakende. De minister wil graag met gemotiveerd personeel werken aan de taken en de doelstellingen van het ministerie. Het personeel was daarbij in de gelegenheid om knelpunten en aandachtspunten aan de nieuwe bewindvoerder kenbaar te maken. De bestrijding van de criminaliteit is een van de prioriteitsgebieden van de nieuwe minister. De komende weken zal de bewindsman werkbesprekingen voeren met de verschillende diensten, waarbij zal worden ingegaan op het inhoudelijke van de werkzaamheden.