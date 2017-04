NPS-voorzitter Gregory Rusland bij het regeringsgebouw, op dag 2 van de protestdemonstratie. (Foto: Raoul Lith)





Andere groepen die meedoen aan de protestmanifestatie eisen dat de regering naar huis gaat. Rusland zegt hierover dat president Desi Bouterse, toen Ronald Venetiaan aan de macht was, ook had gesteld dat de regering naar huis moet als ze het land niet kan besturen. De situatie is volgens de voorzitter van de groene partij nu vele malen erger. President Venetiaan had een slechte situatie overgenomen van de NDP-regering. Het is toen gelukt om de economische neergang een halt toe te roepen. En als de president de situatie niet kan omkeren, moet hij plaats maken, vindt de politicus.Bij de vakbeweging gaat het om stopzetten van de verdere verarming van het volk. Dit wordt ondersteund door de NPS. De bedreiging van minister Robert Peneux om leerkrachten die actie voeren niet uit te betalen, vindt Rusland onterecht. Hij benadrukt dat het hier om een protestactie gaat tegen het beleid van de regering, waarbij de onderwijsgevenden opkomen voor positieverbetering. Volgens de NPS-voorzitter gaat het om legitieme acties.Raoul Lith